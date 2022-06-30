Певца Пьера Нарцисса не будут хоронить в России

Главное: Пьера Нарцисса не станут хоронить в России. Тело певца отправят в Камерун.

Детали: 46-летнего российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, который скончался еще 21 июня, не будут хоронить в РФ. Планируется, что тело отправят в Камерун.

Об этом сообщает посольство страны в России.

Впрочем, дата похорон пока неизвестна.

Уточняется, что причиной смерти артиста стали последствия подагры.

Дипломаты говорят, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. При этом дочь и бывшая жена настаивают, чтобы он был погребен в России.

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