Несмотря на угрозы РФ, Норвегия передаст Украине мощные ракетные системы

Главное: Норвегия в сотрудничестве с Великобританией передаст Украине три ракетные системы MLRS M270. Россия уже пригрозила Норвегии потерей суверенитета над Шпицбергеном.

Детали: Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270. Для этого страна сотрудничает с Великобританией. Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

Глава оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия предоставит установки, которые находятся на хранении. Техника нуждается в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их модернизировали для дальнейшей отправки в Украину.

Всего в Норвегии на хранении находятся 12 ракетных систем. Также Украина получит еще 5 тысяч гранат.

Стоит отметить, что M270 — это гусеничная реактивная установка, которая может вести огонь на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Их используют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов.

Тем временем Российская Федерация уже угрожает Норвегии тем, что она якобы может потерять суверенитет над Шпицбергеном. Все из-за того, что страна отказалась пропускать грузы на архипелаг.

15 июня Норвегия запретила пропускать грузы российским поселениям на норвежском архипелаге Шпицберген. Груз был остановлен на единственном пропускном пункте между странами — Стурскуг.

О закрытии пропускного пункта Норвегия заявила еще в апреле. Россия, со своей стороны, пригрозила стране потерей суверенитета над Шпицбергеном.

По словам главы Конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрея Клишаса, «норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом».

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Норвегия нарушает Парижский договор от 1920 года, согласно которому, Норвегия и Россия признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условиях, что страна не будет блокировать ввоз грузов.

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