Зеленский назвал основную цель России

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в НАТО заявил, что российское руководство хочет захватить не только наше государство, но и другие соседние страны. По его словам, следующий саммит станет свидетельством победы над агрессором.

Детали: Россия в войне против Украины имеет гораздо более масштабные цели. Российское руководство хочет захватить не только наше государство, но другие соседние страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения в НАТО.

Гарант считает, что Россия планирует полностью уничтожить украинские города, обстреливая их из тяжелого вооружения. РФ уже делает это на востоке и юге Украины.

«Для чего это? Для чего бомбы? Для чего тотальные артиллерийские удары? Российская армия делает все, чтобы как можно больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме развалин. А тогда так называемая „вторая армия мира“ заходит в эти города — уже пустые и мертвые. И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины», — отметил президент.

Зеленский считает, что Россия хочет расширить границы, считает своей собственностью бывшие республики СССР. По его словам, под ударом могут быть страны Балтии, Молдова и Польша.

«Она (Россия) город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это — истинная цель России. Вопрос — кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ — все они. Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву — не как на члена вашего альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, они снова хотят ее поработить», — пояснил президент.

Лидер Украины предостерег членов НАТО, что в течение года ситуация может ухудшиться, что приведет к «реальному провалу» альянса. Поскольку под ударом России могут оказаться участники оборонного союза.

Также Зеленский заявил, что Украина при поддержке стран НАТО сможет противостоять России в войне, а следующий саммит станет свидетельством победы над агрессором.

Он отметил, что саммит, который сейчас проходит в Мадриде, может стать решающим как для Украины, так и для альянса.

«Я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО — покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите альянса, в следующем году — при моем непосредственном участии, а не вот таким включением, — будет свидетельством нашей общей победы», — сказал президент.

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