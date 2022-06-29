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Новости > НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе

НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе

Александр Панько
29.06.22 13:52
267
НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе

Главное: После победы Украины в войне НАТО готов вернуться к вопросу членства нашей страны в альянсе. Сейчас данный вопрос не является приоритетным.

Детали: НАТО готов вернуться к рассмотрению вопроса о вступлении Украины после ее победы в войне с Россией. Об этом заявил представитель Североатлантического альянса во время саммита в Мадриде в среду, 29 июня.

«Сейчас фокус украинского правительства — выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус всех нас на том, чтобы внести наибольший вклад, который помог бы Украине на поле боя против российских захватчиков. И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков... И, опять же, это решать Украине. Однако фокус сейчас — выиграть войну», — сказал он.

«Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза», — добавил чиновник.

Он также рассказал, что саммит НАТО примет решение о новом комплексном пакете помощи Украине.

«Как известно, вся летальная помощь предоставляется союзниками на двусторонней основе или напрямую, но не через организации НАТО. Приведу несколько примеров того, что мы уже предоставили из нелетального снабжения — топливо, средства защиты от химической, биологической, ядерной угрозы, медикаменты. У нас растет спектр проектных предложений, мы намерены и далее оказывать нелетальную помощь. Мы также наращиваем гуманитарную помощь», — отметил представитель Альянса.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая Мадридский саммит, заявил, что альянс будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку Украине для того, чтобы она победила в войне, которую против нее ведет Россия.

«Союзники по НАТО продолжают стоять рядом с Украиной. Мы встречаемся в ключевой момент и наш Мадридский саммит будет саммитом трансформации. Решения, которые мы примем, будут определять нашу безопасность на десятилетия вперед», — подчеркнул он.

В тему: Гостей саммита НАТО в Мадриде кормили... «русским салатом».

Тэги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, новости Украины, война в Украине

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