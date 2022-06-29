Министр обороны Британии объяснил поведение Путина

Главное: Министр обороны Британии Бен Уоллес объяснил поведение Путина «синдромом маленького мужчины». У российского президента этого комплекса в избытке.

Детали: Поведение Владимира Путина объясняется наличием у него «синдрома маленького мужчины». Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

«Я определенно думаю, что взгляд Путина на себя и мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо. Вы редко слышите словосочетание „синдром маленькой женщины“. Вы всегда слышите „синдром маленького мужчины“, и у него это в избытке», — сказал он.

Отметим, рост Путина точно не известен, однако он значительно ниже среднего — не более 168 сантиметров.

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