Украинские выпускники смогут сдать национальный мультипредметный тест в 57 городах мира

Главное: Украинские выпускники смогут сдать национальный мультипредметный тест, находясь за границей. В 31 стране мира.

Детали: В министерстве образования Украины рассказали, где выпускники смогут сдать национальный мультипредметный тест, если они находятся за границей. Это 57 городов в 31 стране мира.

Подчеркивается: «Пройти тестирование в отдельных странах можно на основной и дополнительной сессии».

Накануне для прохождения такого теста было зарегистрировано 159 тысяч участников, которые уже подтвердили свое участие в основной сессии.

При этом более 141,5 тысяч абитуриентов будут сдавать тестирование в Украине, а свыше 17 тысяч в других странах.

Информируется: «На данном этапе потенциальные участники, ранее подтвердившие намерение сдать мультипредметный тест, должны окончательно определиться с населенным пунктом, где им будет удобно проходить тестирование».

Список стран:

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