США помогут Украине защититься от вражеских ракет

Главное: США поставят Украине системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

Детали: Соединенные Штаты Америки поставят Украине системы противовоздушной обороны. Речь идет о ПВО средней и большой дальности. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан, сообщает The New York Times.

Представитель Белого дома рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

«Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары», — сообщил он.

Салливан не уточнил о каких именно системах ПВО идет речь. Но анонимный американский чиновник, знакомый с решением, сказал NYT, что администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS. Норвежская система ПВО NASAMS способна поражать цели на расстоянии более 160 км.

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