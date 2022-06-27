Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США помогут Украине защититься от вражеских ракет

США помогут Украине защититься от вражеских ракет

Александр Панько
27.06.22 16:56
147
США помогут Украине защититься от вражеских ракет

Главное: США поставят Украине системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

Детали: Соединенные Штаты Америки поставят Украине системы противовоздушной обороны. Речь идет о ПВО средней и большой дальности. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан, сообщает The New York Times.

Представитель Белого дома рассказал, что Вашингтон завершает работу над новым пакетом помощи.

«Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары», — сообщил он.

Салливан не уточнил о каких именно системах ПВО идет речь. Но анонимный американский чиновник, знакомый с решением, сказал NYT, что администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS. Норвежская система ПВО NASAMS способна поражать цели на расстоянии более 160 км.

В тему: Германия поставит Украине свою самую современную систему ПВО.

Тэги: США, ракетный удар, ПВО, война в Украине

Комментарии

Статьи

27.06.22 15:59

36-й саммит НАТО и будущее мира

Автор: Наина Кравец

Дайджест

ДАБІ: небезпечніше за ракети рашистів
27.06.22 11:46

ДАБІ: небезпечніше за ракети рашистів

Автор: «Тема»

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.06.22 16:21

Стало известно, о чем лидеры НАТО будут договариваться на саммите в Мадриде
27.06.22 15:36

Зеленский рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с РФ
27.06.22 15:33

Священник УПЦ дал 3 совета, как воспитать детей
27.06.22 15:21

Лидеры Большой семерки предрекают серьезный экономический кризис
27.06.22 14:52

Украина снова нанесла более 10 ударов по острову Змеиный
27.06.22 14:45

Супруге священника УПЦ необходимы средства на операцию
27.06.22 14:40

В Кремле не признают дефолт
27.06.22 14:36

В Полтаве священники УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о мире
27.06.22 14:26

Зеленский рассказал, когда надеется завершить войну с Россией
27.06.22 14:15

Управделами УПЦ дал совет, как обрести внутренний покой
27.06.22 15:36

Зеленский рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с РФ
27.06.22 14:52

Украина снова нанесла более 10 ударов по острову Змеиный
27.06.22 14:26

Зеленский рассказал, когда надеется завершить войну с Россией
27.06.22 13:59

В киевских ночных клубах массово выписывают повестки
27.06.22 11:53

Лидеры Большой семерки обещают Украине бессрочную поддержку в войне с РФ
27.06.22 09:31

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 35 тысяч солдат
25.06.22 13:07

Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
24.06.22 15:32

В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине
24.06.22 14:46

СБУ утверждает, что разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входил нардеп Деркач
21.06.22 16:51

Украине необходимо 8 млрд долларов для закупки газа на зиму
21.06.22 15:40

Управделами УПЦ написал письма иерархам 11 Поместных Церквей о религиозной ситуации в Украине
22.06.22 11:25

Молодая бразильская красавица умерла после простой операции
23.06.22 11:26

Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
23.06.22 14:59

В Украину прибыли РСЗО HIMARS
22.06.22 00:01

Ученые научили слепых людей «видеть»
22.06.22 16:41

Число жертв мощного землетрясения в Афганистане выросло почти до тысячи
21.06.22 12:49

В Украине будет введен мораторий на повышение тарифов
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
22.06.22 16:59

Беларусь размещает на границе с Украиной... деревянные танки
Фото и Видео
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
В России автомобили с людьми смыло в море
В России автомобили с людьми смыло в море
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — сообщают «Репортеры без границ»
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — сообщают «Репортеры без границ»
СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева
СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева
Дрон-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области
Дрон-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.