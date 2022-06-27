Священник УПЦ дал 3 совета, как воспитать детей

Главное: Главный принцип правильного воспитания — люби ребёнка, воспитывай себя и не забывай о Боге.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Воспитывая ребёнка, воспитывай себя. Воспитательный процесс в семейной жизни — процесс обязательный и непрерывный. Начинается он всегда до рождения ребёнка, с момента образования семьи. Правое, что предстоит новоиспеченным супругам, —взаимная притирка. Необходимо узнать друг друга в быту, в обыденной жизни, в банальных радостях и текущих проблемах. Глупые супруги на этом этапе начинают усиленно воспитывать друг друга. Умные учатся находить компромиссы, друг друга слышать, уступать», — объяснил священник.

Отец Владимир напомнил, что значение самовоспитания для последующего воспитания ребёнка очень велико, поскольку дети не столько слушают родителей, сколько на них смотрят.

«Если отец или мать делают то, что сами же на словах порицают, то у детей формируется ощущение того, что родительский запрет при случае не грех и обойти. Если кто-то из родителей имеет привычку не выполнять собственных обещаний, ребёнок довольно скоро усвоит, что верить этому родителю не следует. Если родители с лёгкостью лгут, особенно по мелочам, то у ребёнка появляются все шансы пристраститься к обману и лжи, прежде всего в отношениях с самими родителями. Итак, дети видят нас и подражают нам. Наши же наставления они слышат лишь тогда, когда наше собственное поведение не противоречит нашим словам», — поделился священник.

Также отец Владимир объяснил, что в нормальной семье ребёнок должен быть счастливым: он должен чувствовать себя в безопасности и защищенным.

«Некоторые родители, не желая наказыватъ чадо, прибегают к методу, который сам бы легко мог сойти за наказание. Речь о манипуляции. В примитивном виде с нею сталкивался в детстве почти каждый сегодняшний взрослый. Но если в раннем детстве всякие там „ешь, потому что мама готовила“ проходят для ребёнка практически бесследно, то с возрастом он почти гарантированно становится объектом куда более серьёзных манипуляций, которые оказывают непосредственное влияние на самоощущение ребёнка в семье. Незадачливые родители вполне серьёзно относятся к манипуляции как к воспитательному приёму, тогда как воспитывает она в ребёнке только неуверенность в себе, чувство вины и ощущение тревожности там, где ребёнок должен быть расслаблен», — отметил священник.

Он также напомнил, что благополучную семью от неблагополучной отличает один единственный фактор: в благополучной семье ребёнок проходит школу любви, в неблагополучной — школу жизни.

«Устраивать ребёнку домашнюю муштру, создавать условия, в которых он будет испытывать постоянное напряжение, значит не воспитывать ребёнка, а издеваться над ним. Тем более неприемлемы попытки научить ребёнка реагировать на ложь, подлость, агрессию и прочие гадкие проявления жизни посредством моделирования соответствующих ситуаций внутри семьи», — сказал протоиерей Владимир.

Священник объяснил, что «только там, где каждый сполна отдаёт себя другим, ничего не ожидая взамен, ребёнок способен приобрести опыт любви как основы и нормы отношений».

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