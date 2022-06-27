Супруге священника УПЦ необходимы средства на операцию

Главное: Матушке Ольге Солодчук — жене настоятеля Свято-Троицкого храма города Хмельник, протоиерея Василия Солодчука, необходима помощь на операцию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, из-за болезни матушка, которая 30 лет является регентом в храме, почти потеряла возможность передвигаться.

Установлен неутешительный диагноз: двусторонний гонартроз 4-й стадии с варусной деформацией. Требуется замена двух суставов. Несколько дней назад в Черновцах была проведена первая операция по эндопротезированию правого коленного сустава. После определенного периода реабилитации Ольгу ждет вторая операция — эндопротезирование левого коленного сустава.

Одна операция стоит 250 тыс. грн.

Семья священника обращается за помощью и просит молитвенной и финансовой поддержки.

Помочь можно по реквизитам.

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