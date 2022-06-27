В Кремле не признают дефолт

Главное: Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила обязательства по еврооблигациям. А тот факт, что средства не дошли до получателей из-за санкций, не являются ее проблемой.

Детали: Власти РФ не согласны с информацией о наступлении в стране дефолта по валютным долговым обязательствам. Об этом 27 июня сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Утверждения о дефолте абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей — это уже не наши проблемы», — заявил спикер Владимира Путина на брифинге.

Песков подчеркнул, что «в данном случае нет никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом».

В тему: Агентство Bloomberg сообщает, что в России произошел дефолт. Он случился минувшей ночью.