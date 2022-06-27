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Новости > Авторитетное американское агентство сообщило, что ночью в России произошел дефолт

Авторитетное американское агентство сообщило, что ночью в России произошел дефолт

Агата Кловская
27.06.22 10:44
224
Авторитетное американское агентство сообщило, что ночью в России произошел дефолт

Главное: Агентство Bloomberg сообщает, что в России произошел дефолт. Он случился минувшей ночью.

Детали: Американское агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник, 27 июня, в России произошел дефолт по валютным долговым обязательствам. Отмечается, что это случилось впервые с 1918-го года.

В публикации говорится, что министерство финансов РФ 27 мая должно было выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026-м и 2036-м годах в долларах и евро, при этом сделало это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.

Информируется: «Платежный агент (Национальный расчетный депозитарий) получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026-м году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036-м году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает».

Подчеркивается, что минувшей ночью эти сроки истекли.

Отмечается, что дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян.

В материале сказано: «Россия не выполнила обязательств по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые за столетие, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам».

Добавим, что, согласно документам по облигациям, льготный период которых истек в вчера, держатели могут сами объявить об этом, если владельцы 25% находящихся в обращении облигаций согласятся, что произошло событие дефолта.

В тему: США готовят мощный удар по экономике России.

Тэги: Россия, мир, экономика, дефолт, финансы

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