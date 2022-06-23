В Украине 22 июня стартовал масштабный Европейский Конгресс по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы

В эти дни Украина в качестве принимающей стороны собрала онлайн около 2000 европейских и мировых специалистов в области гастроэнтерологии, хирургии, эндоскопии, онкологии, базисных дисциплин из около 60 стран. Значимость этого события для мирового медицинского сообщества панкреатологов трудно переоценить, а для независимой Украины это первое мероприятие такого уровня в истории ее медицины. Более 20 лет украинская ученая — доктор медицинских наук, профессор — Наталья Борисовна Губергриц, возглавляющая сейчас Европейский Клуб панкреатологов, добивалась и продвигала идею проведения Конгресса именно в нашей стране.

В ходе Конгресса звезды мировой панкреатологии, профессора из Европейских стран, США, Японии, Австралии представляют результаты своих исследований в области физиологии и патологии поджелудочной железы, делятся лучшими практиками для эффективной помощи пациентам и перспективами в научных исследованиях.

Для украинских медиков участие в Конгрессе бесплатно и это замечательная возможность узнать последние новости в сфере панкреатологии, участвовать в дискуссиях, получать новые знания по ряду фундаментальных проблем в области заболеваний поджелудочной железы.

Панкреатологи из Киева, Харькова, Одессы, Тернополя, Николаева, Черновцов представили свои исследования, получившие высокую оценку авторитетных рецензентов. Большое количество работ представил Национальный институт хирургии и трансплантологии им. академика А.А. Шалимова НАМН Украины.

Можно с уверенностью сказать, что Украина в дни проведения Конгресса (22-25 июня) является европейским и мировым центром обсуждения новейших прогрессивных идей в области диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы, обмена знаниями и профессиональным опытом.