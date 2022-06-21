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Новости > В Институте изучения войны прогнозируют скорое окончание боев за Северодонецк

В Институте изучения войны прогнозируют скорое окончание боев за Северодонецк

Александр Панько
21.06.22 13:28
63
В Институте изучения войны прогнозируют скорое окончание боев за Северодонецк

Главное: В Северодонецке бои уже идут на территории промзоны завода «Азот». Ближайшая неделя станет решающей, считают аналитики.

Детали: Ближайшая неделя станет решающей в боях за Северодонецк, считают в Институте изучения войны (ISW).

Там ожидают, что российские войска усилят атаки на позиции ВСУ с целью взять под контроль весь город. Сейчас бои продолжаются на территории промзоны завода «Азот».

В ISW также отмечают, что оккупанты, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий связи вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.

Также сообщается, что войска РФ продолжают сосредоточиваться на противостоянии дальнейшему продвижению ВСУ к северу от Харькова к международной границе, а также ведут оборонительные операции вдоль южной оси.

Аналитики отмечают, что укреплять контроль над оккупированными территориями России мешают партизаны. Из-за этого Россия не может добиться публичной поддержки «присоединения» этих территорий.

Кроме того, отмечается, что российские оккупационные власти в Старобельске Луганской области вынуждают людей к участию в коллективных хозяйствах и вынуждают тех, кто работает в этой схеме, получать российское гражданство.

В тему: Украинские бойцы отбросили врага с первой линии обороны на Херсонщине.

Тэги: Донбасс, Луганская область, Северодонецк, война в Украине

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