Управделами УПЦ рассказал о духовных последствиях безответственности

Главное: Каким бы «благим» предлогом безответственность себя ни прикрывала, она всё так же останется безответственностью.

«Свобода человека, его право выбора — это величайший дар Господа. Одновременно свобода — великая ответственность. Но как много людей пытаются от нее уйти. Кто-то не хочет самостоятельно принимать решения, кто-то боится, кому-то лень, а для кого-то так проще. Порой безответственность даже прикрывается „благочестием“», — сказал митрополит Антоний (Паканич).

Владыка констатировал, что некоторые христиане уходят от принятия важных решений под предлогом «послушания»: мол, пусть за меня решит некий «старец» или какое-то важное церковное лицо, а я самоустранюсь.

«Конечно, к истинному послушанию это не имеет отношения, это всего лишь духовный инфантилизм, и, разумеется, это никак не избавит от ответственности за ошибки и грехи», — пояснил архиерей.

Митрополит также отметил, что наблюдаются попытки дистанцироваться от важных проблем, оправдываясь «высокой духовностью», когда человек не желает решать жизненные задачи, утверждая, что всё это «суета». «Так мог бы сказать инок-затворник, но для семьянина, например, это та самая безответственность», — добавил он.

«Подобное видим и в связи с постовым уставом. Человек может сосредоточиться на буквальном соблюдении пищевого поста, но при этом не желает бороться со страстями, духовно расти, меняться. И это тоже попытка уйти от ответственности. „А что такого, — скажет такой постник, — я ведь соблюдаю все правила“. И, конечно, будет не прав.

А бывает и так, что некий активист, горя, как ему кажется, „праведным гневом“, готов разжечь пожар в Церкви и при этом, разумеется, считает, что уж он-то точно берет на себя ответственность. Но о какой ответственности можно говорить, если такие борцы не задумываются о последствии своих действий — дескать, мы зажжем, а там будь что будет», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что безответственность может рядиться в разные одежды. «Это заставляет быть бдительными и внимательными к собственным поступкам, ведь уходить от ответственности — значит отвергать Создателя, давшего свободную волю. Каким бы „благим“ предлогом безответственность себя ни прикрывала, она всё так же останется безответственностью. И как бы ни прятались от принятия решений, нам трудно будет уйти от ответа, когда воочию предстанем пред Христом», — подытожил митрополит Антоний.