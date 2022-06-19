Священники Каменской и Нежинской епархий УПЦ отпели украинских воинов

Главное: Священники Каменской и Нежинской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь двух погибших украинских военнослужащих.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Свято-Николаевском кафедральном соборе города Каменское был совершен чин отпевания погибшего Защитника Украины Артема Смирнова.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный Бобровицкого округа протоиерей Николай Дорошко в сослужении местного духовенства совершил чин отпевания погибшего солдата Сергея Дьяченко.

«Сергей Дяченко родился 28 июля 1975 года, имел три высших образования и работал частным предпринимателем. К защитникам Северщины он присоединился в марте этого года, служил командиром взвода», — сообщает пресс-служба Нежинской епархии. Погиб воин 15 июня при выполнении боевого задания.