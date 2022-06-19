Предстоятель УПЦ - медикам: Ваше служение особенно ценно во время войны

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил медработников с Днем медика, который в Украине в этом году отмечают 19 июня.

«На всех этапах своего исторического бытия Церковь благословляла труд медиков. Многие православные святые как древнего, так и нового времени были врачами и целителями. И сегодня Православная Церковь стремится содействовать тем, кто трудится на ниве окормления немощных и больных, всех людей, нуждающихся в медицинском уходе», — подчеркнул Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ констатировал, что помощь больным и страдающим людям требует от врача высокого профессионализма, опыта, терпения и немалых телесных и душевных сил. «Успех лечения во многом зависит не только от квалификации медицинского работника, но и от того, как он относится к пациенту: способен ли успокоить, утешить и ободрить человека, проявить терпение и отзывчивость, доброжелательность и жертвенность», — добавил он.

«Особенным есть служение медиков в это тяжелое время, когда в наш дом пришла беда: Россия начала военные действия против Украины. К сожалению, получили ранения и погибло большое количество людей, как военных, так и мирных жителей; уничтожена гуманитарная инфраструктура — больницы, родильные и детские дома; выжившие люди были лишены медицинской помощи, возникла прямая угроза их жизни», — сказал архипастырь.

Митрополит Онуфрий отметил, что медицинские работники, несмотря на все сложности, самоотверженно выполняют свой долг. «Они осознают, что нет ничего дороже жизни и здоровья человека, и поэтому именно на них возлагается большая ответственность за этот бесценный дар Божий», — сказал Блаженнейший владыка.

Предстоятель особо поблагодарил врачей и медицинский персонал, которые героически оказывали помощь нуждающимся в бомбоубежищах, принимали роды в метрополитене, совершали сложные операции в сверхтяжелых условиях, в том числе и на линии фронта.

«Пусть Творец Неба и Земли укрепляет ваши духовные и телесные силы для самоотверженного служения ближним, которым вы ярко свидетельствуете и удивляете мир своей истинной любовью к своему народу и Родине, которая называется красивым именем — Украина», — пожелал Митрополит Онуфрий медработникам.