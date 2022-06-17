В Северодонецке от обстрелов пострадал кафедральный собор УПЦ

Главное: В Северодонецке обстрелами повреждено здание Христо-Рождественского кафедрального собора и Епархиального управления Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, из-за отсутствия мобильной связи и интернета на протяжении длительного периода, о событиях не предоставлялось возможным информировать своевременно.

«После попаданий снарядов на территорию Христо-Рождественского кафедрального собора Северодонецка — поврежден фасад собора, через разбитые стекла окон осколки попали в помещения административной и хозяйственной части собора и Епархиального управления. На следующий день попадание орудия военных действий пришлось непосредственно в здание собора и Епархиального управления», — сказано в сообщении.

Еще одно попадание на территорию было 29 мая. 3, 8 и 9 июня снаряды повредили стены и перекрытия богослужебного здания.

Как сообщалось ранее, с начала военных действий в Украине Христо-Рождественский кафедральный собор Северодонецка попадал под обстрелы, его территория разбита снарядами. В подвальном помещении храма продолжают совершать богослужения митрополит Никодим и епископ Иринарх, а также прячутся от обстрелов жители города.

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