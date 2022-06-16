В УПЦ рассказали о важном совете новомучеников в организации церковной жизни

Главное: Преодолеть невнимательность и рассеянность во время богослужений поможет совместное участие в литургии — общее пение прихожан.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Изучая наследие, письма, проповеди, вчитываясь в жития новомучеников, мы часто замечаем, что архиереи-новомученики пытались «оживить» храмовое богослужение в простых прихожанах. Удивительно, но именно новомученики возродили ныне здравствующую традицию общенародного пения «Отче наш», «Символа веры» и «Богородице Дево, радуйся», — поделился отец Андрей.

Священномученик Андроник Пермский пишет: «Поставить нужно за правило, чтобы привлекать к участию за богослужением и самих молящихся, как в чтении, так и в пении. Еще лучше, чтобы пение было общим. Это, конечно, затруднительно будет вначале, ибо прежде всего молящиеся от непривычки будут стесняться петь, будут и путать. Но всему учатся и ко всему привыкают. Так и в данном святом деле. Но когда привыкнут и войдут во вкус, а это непременно будет, то никогда уже не отстанут от церковного пения. Народу общее пение весьма нравится, как об этом свидетельствуют все случаи заведения его».

Отец Андрей отметил, что новомученики боролись не с концертным исполнением богослужения, а «за духовное возрождение в храме, за внимание на службе, за молитвенный дух, что невозможно стяжать, когда ты просто слушающий, а не поющий Богу».

«Пение Богу всем храмом создает особое молитвенное пространство, настраивает на духовный лад, вводит в мир ангельский. Клирос называют „ангельским местом“, а певчих — Ангелами, потому что хвалят Бога. Новомученики пытались весь храм уподобить Небу и всех прихожан приобщить к ангельскому лику. Неудивительно, что душа после таких служб становится более восприимчивой к вещам духовным. Так, священномученик Владимир (Богоявленский) после акафистов с всенародным пением благословлял устраивать беседы с паствой на религиозно-нравственные темы», — поделился священник.

Священномученик Андроник советовал священникам использовать знаменные распевы, он считал их самыми лучшими. «Начать нужно со всем известных молитв и кончить тем, чтобы всё богослужение вместе с канонархом исполнялось самими прихожанами». И это было именно то, что позволяло верным быть «едиными усты и единым сердцем».

«Опыт новомучеников, обладающих колоссальным духовным богатством, для нас слишком велик, чтобы к нему не прислушиваться. Заметим, что в современных храмах, где введено народное пение, вводят две Литургии — одна с профессиональным хором, куда могут прийти не желающие по тем или иным причинам участвовать на Литургии с народным пением», — подытожил отец Андрей Гавриленко.

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