В Ровенской области верующие УПЦ отпраздновали 400-летие чудотворной Корецкой иконы Богородицы

Главное: В Ровенской области верующие Украинской Православной Церкви почтили 400-летие чудотворного Корецкого образа Пресвятой Богородицы «Споручница грешных».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православный вестник», в Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре города Корец была совершена праздничная Божественная литургия.

Торжества возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в сослужении архиереев и духовенства.

За праздничной литургией верующие Украинской Православной Церкви просили у Бога милости и мира для украинской земли.

После окончания богослужения был совершен крестный ход и молебен перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», после чего митрополит Антоний поблагодарил архипастырей и духовенство, которые сослужили, за молитвы, поздравил настоятельницу игуменью Парфению, сестер, прихожан и паломников Свято-Троицкой обители.

***Чудотворная икона Богородицы «Споручница грешных», названная так по надписи, что сохранилась на ней: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну».

Этот образ Пресвятой Богородицы известен на Руси первой половины 17-го века. Его появление в Свято-Троицком Корецком монастыре связывают с именем Самуила Корецкого, благотворителя этой обители. Икону князь Самуил привез в украинские земли из Константинополя.

По преданию святыню хранили у себя в замке князья из рода Корецких, основателей женского монастыря.

В 1622 году в турецкий плен попал местный князь — ревностный исповедник православной веры. Его брат, под давлением поляков, принял католичество и передал им часть женской обители. Иноверцы подговорили князя-раскольника отдать им также плащаницу Богородицы и святой образ Божьей Матери «Споручница грешных». Божьим промыслом того же года в четверг после святой Пятидесятницы, крестным шествием эти святыни были перенесены в Корецкий монастырь и не попали в руки католиков. В этот день и было установлено торжество в честь чудотворной иконы.

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