Наставник «Шахтера» может отправиться в «Пизу»

Главное: Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби получил еще одно приглашение из Италии. В услугах специалиста заинтересован клуб Серии В «Пиза».

Детали: Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби может покинуть свой пост нынешним летом из-за непонятной ситуации с проведением соревновательного процесса в УПЛ, вызванной российско-украинской войной.

Одним из претендентов на Де Дзерби является клуб итальянской Серии В «Пиза», которая нынче активно подыскивает нового главного тренера после завершения сотрудничества с Лукой Д’Анджело.

«Пиза» была близка к тому, чтобы повыситься в классе по итогам сезона-2021/22, однако в финале стадии плей-офф проиграла «Монце».

Как сообщает seriebnews.com со ссылкой на La Nazione, Де Дзерби является приоритетной кандидатурой для боссов «Пизы», однако если с этим наставником договориться не удастся, то в шорт-листе клуба также есть 51-летний Эудженио Корини и 38-летний Даниэле Де Росси.

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