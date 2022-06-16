Украина получит то, что нужно для победы, — Резников

Главное: Глава Минобороны Резников заявил, что видит реальный прогресс в сотрудничестве с европейскими союзниками. По его словам, Украина получит то, что нужно для победы.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с немецкими и датскими коллегами на рабочем завтраке после встречи в Рамштайне. Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter в четверг, 16 июня.

«Сегодня рабочий завтрак с добрыми друзьями — министрами обороны Кристине Ламбрехт и Кайсой Оллонгрен. Высоко ценю участие Германии и Дании во встрече формата Рамштайн. Я вижу реальный прогресс в нашем сотрудничестве и верю, что мы скоро увидим плоды. Украина получит то, что нужно для победы», — написал Алексей Резников.

Он проиллюстрировал сообщение фотографией с министрами обороны Дании и Германии, которым презентовал по футболке, на которой изображен лев, держащий установку ПТРК и надпись «From Ukraine with NLAW» — «Из Украины с NLAW» (игра слов: название ПТРК NLAW созвучно слову «Love» — «любовь»).

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