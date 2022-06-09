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Новости > В Мариуполе россияне сносят дома, не извлекая тела погибших

В Мариуполе россияне сносят дома, не извлекая тела погибших

Александр Панько
09.06.22 13:24
236
В Мариуполе россияне сносят дома, не извлекая тела погибших

Главное: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что до сих пор не известно, сколько горожан погибло и сколько до сих пор находится под завалами. Их тела вместе с мусором окажутся на Левобережном мусоросборном полигоне.

Детали: Российские военные сносят дома в Мариуполе, отказываясь искать тела погибших под завалами. Об этом 9 июня сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

«Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район наиболее пострадал от обстрелов российских Градов в конце февраля — начале марта. Люди были отрезаны от возможности уехать в условно безопасное место (на то время) в центр Мариуполя. Сколько мариупольцев погибло, и до сих пор под этими завалами — мы уже не узнаем никогда», — подчеркнул он.

Как отметил Андрющенко, тела вместе с мусором окажутся на Левобережном мусоросборном полигоне.

В тему: Родственникам защитников Мариуполя поступают угрозы.

Тэги: общество, дом, Мариуполь, снос, война в Украине

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