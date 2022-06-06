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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине

Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине

Александра Кудрявцева
06.06.22 18:10
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Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине
Главное: Львовская епархия УПЦ к началу войны на Донбассе насчитывала 70 приходов, а сейчас осталось 25.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом митрополит Филарет (Кучеров) сказал в интервью для Tvoemisto.tv.
 
«Религиозная сфера — очень тонкий организм. Так сложилось исторически, что Церкви не могут так быстро идти в ногу с государственными и политическими взглядами. Наша Церковь довольно консервативна, это видит все общество. Но она все равно двигается вперед. Есть определенная эволюциям», — сказал митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что нынешняя война показала активное участие Церкви в жизни социума, поддержке войска. «Мы собирали продукты, деньги, медикаменты, принимали и принимаем беженцев. Теперь семьи переселенцев находятся в кафедральном соборе Львова», — добавил он.
 
Митрополит считает, что Церковь может жить благополучно, если ее поддержать. «К сожалению, этот деструктивный факт, который присутствует сегодня в нашем государстве, в частности, на западе, существует. Как он отображается? В захвате храмов. Мы четко должны разделять понятие „переход общины“, как это было раньше — в Киевский патриархат или позже — в ПЦУ, и „захват общины“», — пояснил архиерей.
 
«Помню, когда местные власти в районе, в городе, в селе начинали давить на священника относительно перехода в ПЦУ. Были и такие переходы, когда священник покидал общину и уходил. Общество переходило, но разваливалось, разделялось надвое — часть людей оставалась в нашей Церкви, а часть переходила в ПЦУ. Это разделение общества, вражда», — продолжил он.
 
Владыка отметил, что Львовская епархия УПЦ к началу войны на Донбассе насчитывала 70 приходов, а сейчас осталось 25.
 
«Епархия пережила две волны переходов в КП и ПЦУ. С началом войны была первая волна, вторая волна — после предоставления томоса ПЦУ, сейчас идет третья волна, когда общины принимают решение о переходе в ПЦУ», — констатировал архиерей.
 
Также владыка добавил, что есть общины, которые решили не переходить в ПЦУ.
 
«Они вышли из нашей структуры, приняли на собрании решение о выходе из Львовской епархии Украинской Православной Церкви и определились, что хотят иметь прямое подчинение Константинопольскому патриархату, обратившись к нему с соответствующей просьбой. Знаю, что эти просьбы приняты к рассмотрению, но не знаю, есть ли ответ этим священникам, потому что они вышли из моего подчинения», — заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Во Львовской епархии призвали власти остановить нарушения прав верующих УПЦ.
 

Тэги: Львовская область, УПЦ

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