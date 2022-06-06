Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине

Главное: Львовская епархия Львовская епархия УПЦ к началу войны на Донбассе насчитывала 70 приходов, а сейчас осталось 25.

«Религиозная сфера — очень тонкий организм. Так сложилось исторически, что Церкви не могут так быстро идти в ногу с государственными и политическими взглядами. Наша Церковь довольно консервативна, это видит все общество. Но она все равно двигается вперед. Есть определенная эволюциям», — сказал митрополит Филарет.

Владыка отметил, что нынешняя война показала активное участие Церкви в жизни социума, поддержке войска. «Мы собирали продукты, деньги, медикаменты, принимали и принимаем беженцев. Теперь семьи переселенцев находятся в кафедральном соборе Львова», — добавил он.

Митрополит считает, что Церковь может жить благополучно, если ее поддержать. «К сожалению, этот деструктивный факт, который присутствует сегодня в нашем государстве, в частности, на западе, существует. Как он отображается? В захвате храмов. Мы четко должны разделять понятие „переход общины“, как это было раньше — в Киевский патриархат или позже — в ПЦУ , и „захват общины“», — пояснил архиерей.

«Помню, когда местные власти в районе, в городе, в селе начинали давить на священника относительно перехода в ПЦУ . Были и такие переходы, когда священник покидал общину и уходил. Общество переходило, но разваливалось, разделялось надвое — часть людей оставалась в нашей Церкви, а часть переходила в ПЦУ . Это разделение общества, вражда», — продолжил он.

Владыка отметил, что Львовская епархия УПЦ к началу войны на Донбассе насчитывала 70 приходов, а сейчас осталось 25.

«Епархия пережила две волны переходов в КП и ПЦУ . С началом войны была первая волна, вторая волна — после предоставления томоса ПЦУ , сейчас идет третья волна, когда общины принимают решение о переходе в ПЦУ », — констатировал архиерей.

Также владыка добавил, что есть общины, которые решили не переходить в ПЦУ

«Они вышли из нашей структуры, приняли на собрании решение о выходе из Львовской епархии Украинской Православной Церкви и определились, что хотят иметь прямое подчинение Константинопольскому патриархату, обратившись к нему с соответствующей просьбой. Знаю, что эти просьбы приняты к рассмотрению, но не знаю, есть ли ответ этим священникам, потому что они вышли из моего подчинения», — заключил митрополит Филарет.