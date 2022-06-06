Россия снова пригрозила Украине ракетными ударами по госучреждениям

Главное: В случае поставок Украине РСЗО дальнего действия Россия грозит наносить удары по госучреждениям. По словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, таких объектов много.

Детали: Российские военные могут начать наносить удары по инфраструктуре и государственным учреждениям Украины. Об этом сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, сообщают Известия в понедельник, 6 июня.

«Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия», — заявил он.

Картаполов подчеркнул, что «таких объектов много».

«Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми затруднениями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины», — сказал Картаполов, который видимо не в курсе, что аэропорты Киева закрыты со дня начала полномасштабной войны России против Украины.

В тему: В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины.