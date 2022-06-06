Названы фавориты футбольного чемпионата мира в Катаре

Главное: Известны все участники чемпионата мира в Катаре. Эксперты назвали фаворитов турнира.

Детали: Катар готовится к проведению футбольного чемпионата мира. Турнир пройдет с 21 ноября до 18 декабря.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже определили фаворитов соревнования.

Главным претендентом на победу считают Бразилию, на которую ставят 5,5 к 1.

Высокий шансы на успех у Франции (6,5 к 1), Англии (7 к 1) и Испании (8,5 к 1).

Сборная Украины, как известно, на чемпионат мира не пробилась, уступив в решающей битве квалификации Уэльсу.

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