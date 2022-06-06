Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 31 250 солдат

Главное: Генштаб ВСУ информирует, что Россия потеряла в войне уже 31 250 солдат. Было уничтожено 1 386 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные по потерям россиян на понедельник, 6 июня.

Сообщается, что были убиты 31 250 солдат.

Кроме этого, информируется, были уничтожены: 1 386 танков, 3 400 боевых бронированных машин, 690 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня, 96 средств ПВО, 211 самолетов, 176 вертолетов, 551 БПЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 395 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 53 единица специальной техники.

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