В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины

Главное: Медведев пригрозил ударами по центрам принятия решений Украины, если ВСУ атакуют территории РФ. Целями станут «и Минобороны, и Генштаб, и все что угодно».

Детали: Россия угрожает нанести ракетные удары по центрам принятия решений Украины в случае, если ВСУ использует американскую технику для атаки территорий РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В случае, если эти виды вооружений (оружие США) будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что целями станут «и Минобороны, и Генштаб, и все что угодно». Также российский чиновник снова пригрозил ударами «по центру принятия решений вне Киева».

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