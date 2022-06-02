В Германии объяснили, почему медлят с поставкой Украине тяжелого оружия

Главное: Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что, когда дело доходит до поставок оружия, Германия никогда не пойдет в одиночку. Поэтому поставки Украине тяжелого оружия затягиваются.

Детали: Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что федеральное правительство недостаточно быстро снабжает Украину оружием. Об этом она заявила в интервью для издания Deutschlandfunk Kultur.

По словам Кристин Ламбрехт, сейчас страна организовала «круговой обмен»: если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

В то же время касаемо прямых поставок танков западного образца, как отметила Ламбрехт, такие решения всегда согласовываются с союзниками.

В конце июня, как добавила министр, Украина уже получит самоходные гаубицы PzH 2000, а для поставки Гепардов нужна их модернизация и обучение. Ламбрехт подчеркнула, что в центре внимания также должна быть среднесрочная и долгосрочная поддержка Украины. Страна должна быть оснащена таким образом, чтобы она могла выжить и защитить себя в этой войне.

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