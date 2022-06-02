Беларусь стягивает военную технику на границу с Украиной

Главное: Беларусь перебрасывает более 50 единиц военной техники на границу с Украиной. На технике есть опознавательный знак — красный квадрат.

Детали: Вооруженные силы Беларуси перебрасывают более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область. Об этом сообщает «Беларуски Гаюн».

По данным издания, накануне в Гродненской области на железнодорожных станциях «Коробчицы» и «Свислочь» шла погрузка военной техники. В частности, 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 «Оса», 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, две единицы основ для ЗРК «Оса» под тентом.

При этом сегодня около 8 утра эшелон выехал из Гродно, а в 10 утра — был замечен в Барановичах, а также в агрогородке Лесной. Спустя 40 минут в районе агрогородка Доманово и в 11:00 в городе Ивацевичи по направлению на Брест.

Издание отмечает, что большая часть данной техники стояла в Хойниках с 7 мая. Ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста.

На технике есть опознавательный знак — красный квадрат.

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