Ученые не знают, смогут ли сдержать распространение оспы обезьян

Главное: Для эффективного реагирования на оспу обезьян не нужны такие масштабные меры, которые необходимы для борьбы с COVID-19. Однако ученые пока не знают, можно ли полностью сдержать распространение нового заболевания.

Детали: Эффективное реагирование на распространение оспы обезьян не потребует таких же масштабных мероприятий, как для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

«На данный момент для эффективного реагирования на оспу обезьян не нужны такие масштабные меры в отношении популяции, которые необходимы для борьбы с COVID-19, потому что вирус не распространяется так же. Но — и это важно-мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение контактов за счет четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода, а также эффективного отслеживания и мониторинга контактов», — отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге напоминает, что Европейский регион остается эпицентром крупнейшего и наиболее географически распространенное вспышки оспы обезьян, когда-либо зарегистрированного за пределами Западной и Центральной Африки. Исследования показывают, что она началась еще в середине апреля. Оспа обезьян вызывается вирусом, который может заразить любого человека и не связан с какой-то конкретной группой людей.

«Быстрая и усиленная передача состоялась в контексте недавней отмены пандемических ограничений на международные поездки и мероприятия. Потенциал дальнейшей передачи в Европе и других местах в течение лета высок. Оспа обезьян уже распространилась на фоне нескольких массовых собраний в регионе. В ближайшие месяцы многие десятки запланированных фестивалей и больших вечеринок обеспечат дополнительные контексты, в которых может произойти рост», — напоминает Клюге.

У большинства людей, заболевших на малпу оспу, заболевание протекает в легкой форме, может длиться до нескольких недель.

«Мы еще не знаем, какие последствия для здоровья будут у людей, которые могут иметь тяжелые последствия от оспы обезьян, особенно у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом», — предупреждает он.

Клюге призывает сдержать эту вспышку, максимально остановив передачу вируса от человека к человеку. Для этого необходимо повышение осведомленности и обмена информацией о том, как люди могут снизить риск заражения, оснащение медицинских учреждений знаниями и диагностическими возможностями, быстрое отслеживания всех контактов больных, справедливое использование доступных в настоящее время медицинских контрмер, а также ускорение действий на уровне регионов, стран и сообществ, чтобы остановить распространение.

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