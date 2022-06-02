Главное: В Киеве продлили время продажи алкоголя в магазинах до 19:00. В барах и ресторанах продажа алкоголя возможна до 22:00.

Детали: В четверг, 2 июня, в Киеве официально продлили время продажи алкоголя в магазинах. Теперь алкогольные напитки можно приобрести с 11:00 до 19:00. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом продажа алкоголя в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания возможна с 11:00 до 22:00.

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