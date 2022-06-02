В Святогорской лавре при обстреле погибли монахи

Главное: В Святогорской лавре при обстреле 30 мая погибли монахи и насельники.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на donetsk.church.ua, пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Успенской Святогорской Лавры.

«При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий», — сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, священноархимандрит Успенской Святогорской Лавры.

Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно.

«Прошу ваших святых молитв о упокоении погибших и о скорейшем выздоровлении раненых», — написал митрополит Иларион.

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