Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 30 850 солдат

Главное: Генштаб ВСУ информирует, что РФ потеряла в войне уже 30 850 солдат. Было уничтожено 1 363 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ сообщает о потерях россиян на четверг, 2 июня.

Информируется, что были убиты уже 30 850 солдат.

Кроме этого говорится о таких потерях РФ: 1 363 танка, 3 354 боевые бронированные машины, 661 артиллерийская система, 207 РСЗО, 95 средств ПВО, 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 БПЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 325 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 51 единица специальной техники.

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