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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Турцию официально переименовали

Турцию официально переименовали

Александр Панько
02.06.22 10:42
800
Турцию официально переименовали

Главное: ООН сменила название Турции. С Republic of Turkey на Republic of Türkiye.

Детали: Турцию переименовали в ООН. Теперь страна называется не Republic of Turkey, а Republic of Türkiye.

Такое название будет использоваться во всех официальных документах.

Инициатива переименования исходила от самой Турции.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что данное решение было принято в целях повышение престижа страны на международной арене.

Подчеркивается, что короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey.

В тему: Турция может заменить Россию на газовом рынке Европы.

Тэги: ООН, мир, Турция, переименование

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