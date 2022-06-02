Отбор на чемпионат мира в Катаре: эксперты оценили шансы Украины и Уэльса

Главное: Украина готовится к матчу с Уэльсом. Эксперты оценили шансы команд.

Детали: Уже в воскресенье, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» состоится решающий отборочный матч на чемпионат мира в Катаре между Уэльсом и Украиной. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы команд.

На победу в основное время Уэльса ставят 2,5 к 1, на ничью – 2,9 к 1, а на успех Украины – 3 к 1.

На выход Уэльса на чемпионат мира ставят 1,67 к 1, а на проход Украины – 2,1 к 1.

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