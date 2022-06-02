Погода меняется: в выходные в Украине ожидаются грозовые дожди

Главное: В Украине меняется погода. В выходные польют дожди.

Детали: В ближайшие выходные, 4-5 июня, на большей части территории Украины ожидаются грозовые дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что сухо будет лишь на юго-востоке и в Крыму.

Днем прогнозируют 20-33 тепла, а ночью плюс 13-19.

В Киеве пройдут дожди с грозами: днем будет плюс 20-22, а ночью 13-15 тепла.

Карта погоды:

В тему: Синоптики предсказали, какой будет погода в июне.

Как мы писали, в июне ожидаются сразу несколько магнитных бурь.