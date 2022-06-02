Украинцам рассказали, как перевозить валюту через границу

Главное: На перевоз валюты через границу действуют ограничения. О них поведали в НБУ.

Детали: НБУ объяснил, как следует перевозить валюту через границу. Финансовый регулятор напомнил, что действуют ограничения.

Информируется, что физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте десять тысяч евро.

Уточняется, что письменное декларирование это форма декларирования, которая предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы.

Так, отмечается, что письменное декларирование проводится, если вы перемещаете гривну, иностранную валюту и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро. В таком случае необходимо декларировать полную сумму.

Кроме этого сообщается, что несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. То есть так же нужно декларировать валютные ценности, если их стоимость превышает десять тысяч евро. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста проводится его законным представителем.

Важно помнить, что ограничения относительно максимальной суммы/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины, не предусмотрены законодательством.

Резюмируется, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмену валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы нужно предоставлять.

При этом во время перемещения валютных ценностей необходимо учитывать требования постановления КМУ от 27.02.2019 № 203, которое определяет отдельные вопросы трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей, отметили в НБУ.

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