ВОЗ бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в КНДР

Главное: Коронавирус бушует в КНДР. В ВОЗ бьют тревогу.

Детали: Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за ситуации, которая сложилась в КНДР из-за вспышки коронавируса. Там поставили под сомнение заявление властей страны о прогрессе в борьбе с заразой.

Эксперты говорят, что ситуация ухудшается.

По последним данным заболели более трехсот тысяч человек, а умерли уже полсотни людей.

В ВОЗ отмечают: «Мы предполагаем, что ситуация ухудшается, а не улучшается. Мы неоднократно предлагали помощь, включая вакцины и расходные материалы».

В тему: Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно уменьшается.