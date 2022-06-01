Названа стоимость лунной программы США

Главное: Лунная программа США до 2025-го года обойдется в 93 миллиарда долларов. Полет человека на спутник Земли планируется не ранее, чем через четыре года.

Детали: Главный аудитор NASA Пол Мартин рассказал, что лунная программа США Artemis, рассчитанная до 2025-го года, обойдется в 93 миллиарда долларов. При этом ожидается, что полет человека на спутник Земли состоится не ранее, чем в 2026-м году.

Он поведал: «"Из-за технических сложностей и задержек трех первых миссий программы Artemis и необходимого на создание посадочного модуля и скафандров времени НАСА сдвинет свой сегодняшний план по посадке человека на Луну в 2024-м году по меньшей мере на несколько лет».

Отмечается, что каждый запуск первых четырех миссий программы превысит 4 миллиарда долларов.

Стоит напомнить, что программа, стартовавшая ри администрации Дональда Трампа, заявлена как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос, в частности на Марс.

Ожидается, что первый беспилотный старт корабля Orion на ракете-носителе SLS с миссией Artemis-1 состоится в августе этого года. За ним последует миссия Artemis-2: беспилотный полет на орбиту Луны. Первый пилотируемый полет на орбиту Луны, миссия Artemis-3, состоится через два года после беспилотного полета.

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