В столице УПЦ передали продуктовые наборы нуждающимся

Главное: В Киеве Центр гуманитарной и социальной помощи Украинской Православной Церкви передал продуктовые наборы для переселенцев и нуждающихся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, православные волонтеры регулярно выдают продуктовые наборы беженцам и всем нуждающимся в материальной помощи.

«Центр гуманитарной и социальной помощи УПЦ действует в Киеве уже больше года. За это время тысячи нуждающихся, больных и переселенцев получили здесь продукты, лекарства, одежду и услышали слова поддержки от православных волонтеров», — поделились в Социальном отделе.

В продуктовые наборы входят крупы, масло, рыбные и мясные консервы, другие продукты. «Помощь от Церкви на сумму в 70 тыс. грн. получили 100 человек. Сейчас формируются списки и собираются продукты для последующей выдачи», — отметили в Гуманитарном центре.

Подать заявку на получение продуктового набора можно, связавшись с сотрудниками Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Для этого необходимо зарегистрироваться и предоставить необходимые документы сотрудникам Синодального отдела УПЦ: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 70-я, 12 кабинет, тел +38 (044) 255-12-63, +38 (050) 342-27-39.

Поддержать миссию Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ можно по реквизитам.

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