На Закарпатье УПЦ передали помощь ВСУ и детям-переселенцам

Главное: В Закарпатской области священники Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь для военнослужащих и организовали праздник для детей-переселенцев.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, епархиальное управление совместно с Красногорским мужским монастырем в честь Всех Святых, а также Свято-Николаевским женским монастырем передали гуманитарную помощь военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Помощь будет доставлена адресно на передовую, где есть в том необходимость.

Для детей-переселенцев из Днепра, которые находятся в Мукачево, организовали праздник.

Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Ярослав Попович посетил детей, которые находятся без родительской опеки.

Детям передали подарки, а также устроили пикник и развлечения.

Как сообщалось ранее, В Черкассах 29 мая на территории Архангело-Михайловского кафедрального собора Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция «Дети за мирное будущее».

В тему: В УПЦ объяснили, можно ли поздравлять представителей других религий с их праздниками.