Страны ЕС договорились ввести эмбарго на российскую нефть. Но есть нюанс

Главное: Лидеры стран ЕС согласовали пакет антироссийских санкций, который включает, в том числе, и частичное эмбарго на нефть. Также Брюссель решил отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Детали: Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, в частности договорились ввести эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС решили отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и ввели запрет на вещание в Европе еще трех российских телеканалов.

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине», — добавил Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что благодаря этому пакету санкций импорт нефти из России в ЕС сократится на 90% до конца года.

Венгрию не затронет эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Виктор Орбан.

Как известно, Венгрия долгое время блокировала санкции Евросоюза в отношении энергоресурсов РФ.

«Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», — написал Орбан.

Россия потеряет миллиарды долларов прибыли из-за введения эмбарго Евросоюза на нефть. Потери РФ оценило издание Bloomberg.

Под запрет попали поставки нефти морским транспортом, которые составляют около двух третей российского импорта. Эти потери РФ оцениваются в 10 миллиардов долларов.

Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где баррель Urals и так продается со скидкой в ​​$34 по сравнению с баррелем Brent.

А прекращение поставок через северную ветвь нефтепровода Дружба в Польшу и Германию будет стоить еще $12 млрд.

При этом ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу Дружба, от которого зависит Венгрия. По этому маршруту РФ продолжит зарабатывать около $6 млрд.

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