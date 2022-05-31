Синоптики поведали, какой будет погода в первый день грядущего лета

Главное: В первый день лета в Украине будет тепло. Однако ожидаются дожди.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в первый день лета. Появился прогноз на среду, 1 июня.

Эксперты говорят, что в западных и восточных регионах страны пройдут грозовые дожди. На остальной территории страны должно быть сухо.

Днем ожидается 20-31 тепла, а ночью плюс 8-19.

В Киеве должно быть сухо: днем плюс 23-25, а ночью 11-13 тепла.

Карта погоды:

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