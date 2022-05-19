В Кабмине объяснили длинные очереди на заправках

Главное: По словам Юлии Свириденко, пока что не удается нарастить достаточные запасы топлива. Поэтому на заправках и возникают очереди.

Детали: Большие очереди на АЗС за топливом возникли из-за невозможности пока нарастить достаточные запасы у операторов и максимально сбалансировать рынок. Об этом заявила первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко во время телемарафона.

«Если до войны максимальный запас у операторов составлял 15-16 дней, то сейчас это 5-6 дней. Любые дополнительные объемы, которые могут заходить в страну, дают нам возможность сбалансироваться», — рассказала она.

Ранее первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Она ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин — 52 гривны.

Свириденко заявила, что Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо, чтобы максимально наполнить рынок.

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