После освобождения жители Донбасса предстанут перед выбором

Главное: Алексей Данилов заявил, что Украина вернет все свои оккупированные территории. А после освобождения от российских войск у жителей Донбасса будет выбор.

Детали: После освобождения Донбасса от российской оккупации у местного населения будет выбор: остаться и жить по украинским законам или выбрать другую страну для проживания. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью НВ.

«Надо помнить, что у нас есть четко зафиксированные границы 1991 года, международные и признанные. Эти границы к нам вернутся. Те люди, которые не хотят жить по законам нашей страны, могут выбрать любую другую страну для жизни, мир свободный, или оставаться здесь, уважать украинские законы и Конституцию. У людей в Луганской и Донецкой областях есть выбор», — отметил секретарь СНБО.

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