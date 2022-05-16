На Сумщине остановили прорыв вражеских диверсантов

Главное: Российские войска регулярно обстреливают территорию Сумской области. А сегодня утром на нашу территорию попыталась проникнуть диверсионная группа.

Детали: Российские диверсанты попытались прорваться на территорию Сумской области в понедельник, 16 мая, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что для прикрытия ДРГ вражеские войска открыли огонь по приграничной территории из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

«Пограничники дали бой диверсантам и заставили их отступить за линию государственной границы», — говорится в сообщении.

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