Стало известно, что происходит с финансовой системой Украины во время войны

Главное: Каждый месяц из-за войны Украина теряет пять миллиардов долларов. Это 5% ВВП страны.

Детали: Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о непростой ситуации в нашей стране из-за войны. Его цитирует издание The Economist.

Чиновник сказал, что ежемесячные потери составляют пять миллиардов долларов – это 5% ВВП.

Отмечается, что затягивание войны более чем на три-четыре месяца потребует болезненных мер.

Информируется, что, в таком случае, Украина может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации.

По его данным, в нашей стране примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановки действия многих пошлин.

В минувшем апреле в общий фонд госбюджета поступило 76,2 миллиарда гривен, что составляет 74% от поступлений марта (103,4 миллиарда гривен).

В тему: В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель.