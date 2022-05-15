На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ

Украина — победитель «Евровидения-2022»
Умер президент ОАЭ
Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн
В Украине выросли процентные ставки по кредитам
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат
В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Священный Синод назвал попытки запрета УПЦ актом национального самоубийства
Синод УПЦ просит Зеленского остановить религиозную вражду в отношении Церкви и верующих