На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ

Олигарх Олег Бахматюк отсиживается в Вене, а в Украине находится под заочным арестом, - СМИ

Управделами УПЦ рассказал, как незаметно можно нарушить заповедь «не убий»

В УПЦ помогают беженцам, больным, военным, сиротам и всем нуждающимся

На Полтавщине УПЦ передала спортинвентарь интернату с детьми-беженцами

Оккупационная власть в Бердянске: коррупционер, педофил и другие друзья главы местной партии «За майбутне» Виталия Гречка, — СМИ

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного

УПЦ во всех регионах помогает украинским военным, больным, беженцам и всем нуждающимся

Синод УПЦ просит Зеленского остановить религиозную вражду в отношении Церкви и верующих

Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат

В Украине выросли процентные ставки по кредитам

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн

09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил

10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне

11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России

10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания

09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти

13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным

09.05.22 12:15

Украинцам рассказали, какой будет инфляция в 2022-м году

10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война

12.05.22 10:24

В «Азове» подтвердили, что все гражданские покинули «Азовсталь»

11.05.22 14:25

В ВОЗ рассказали, сколько хронически больных украинцев умерли с начала войны