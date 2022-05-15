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Новости > На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ

На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ

Александра Кудрявцева
15.05.22 15:15
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На Закарпатье УПЦ организовала мероприятие в поддержку ВСУ
Главное: В Ужгороде при храме в честь Почаевской иконы Богородицы УПЦ провела благотворительный спектакль и ярмарку воскресной школы «Образок» в поддержку ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, в мероприятии принял участие митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.
 
Воспитанники воскресной школы приготовили спектакль «Небесное светило». Также была проведена благотворительная ярмарка в помощь ВСУ.
 
Митрополит Феодор наградил учителей воскресной школы архиерейскими грамотами за плодотворную работу с молодежью.
 
Иерарх УПЦ выразил благодарность настоятелю храма протоиерею Василию Алексий, прихожанам, учащимся воскресной школы «Образок» и всем, кто принял участие в этом деле, и благословил всех присутствующих.
 
Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали спортивный инвентарь и гуманитарную помощь для 100 детей-переселенцев в Великосорочинскую школу-интернат Миргородского района.
 
В тему: В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам и нуждающимся.
 

Тэги: Закарпатье, ВСУ, УПЦ

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