Россия меняет свою пропаганду, подготавливая население к возможному поражению, — украинская разведка

Главное: На фоне военных неудач в Украине Россия спешно меняет свою пропаганду. Это делается для того, чтобы изменить представление россиян о «непобедимости» их армии и подготовить общество к возможному поражению, считают в разведке.

Детали: Россия изменяет свою пропаганду из-за военных неудач на фронте в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины во вторник, 10 мая.

Указано, что это делается для того, чтобы изменить представление россиян о «непобедимости» их армии и подготовить общество к возможному поражению.

«СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии России со всеми странами Европейского Союза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику», — говорится в сообщении.

По информации ГУР, руководители кремлевских телеканалов, интернет-медиа и ферм ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

В тему: Тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком.