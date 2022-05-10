Стало известно, как хотят переименовать станции киевского метро

Главное: В Киеве хотят переименовать пять станций метро. Стало известно, как именно.

Детали: Пять станций метро в Киеве хотят переименовать. Уже известно, как именно.

Об этом поведал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

По его словам, голосования за новые названия пяти станций было завершено 9 мая, а в ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского совета.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 170 646 человек.

Результаты следующие: станцию «Берестейская» хотят назвать «Бучанская» (на втором месте в голосовании вариант «Варшавская»), «Площадь Льва Толстого» – «Василия Стуса» («Степана Бандеры»), «Героев Днепра» – «Героев Украины» («Героев Мариуполя»), «Минская» – «Варшавская» («Мариупольская»), а «Дружбы народов» – «Ботаническая» («Европейская»).

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